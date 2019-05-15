الخارجية الأمريكية تأمر موظفيها بمغادرة العراق

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أمرت وزارة الخارجية الأمريكية جميع عامليها ـ باستثناء الطوارئ ـ بمغادرة الأراضي العراقية سواء في سفارتها في بغداد أوقنصليتها بمدينة إربيل، وسط تزايد حدة التوتر بين واشنطن وطهران وفي ظل وجود "درجة خطورة عالية لإمكانية تعرضهم لأعمال عنف أو خطف".

كما نصحت الوزارة الأمريكية - في بيان اليوم الأربعاء ـ رعاياها من السفر إلى العراق، محذرة من مخاطر من عمليات إرهابية، مشيرة إلى أنه تم تقليل الخدمات الروتينية والطارئة التي تقدم للموطنين الأمريكيين بالعراق إلى أدنى حد.

وأوضحت الوزارة أن هناك "جماعات إرهابية مسلحة نشطة بالعراق تهاجم...