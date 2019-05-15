"التعليم": مد فترة التقديم للمدارس المصرية اليابانية حتى الأحد المقبل

كتب محمود علوان

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، عن مد فترة التقديم للمدارس المصرية اليابانية حتى يوم الأحد 19 مايو 2019، وذلك استجابة لرغبة أولياء الأمور الذين يرغبون في التقديم لأبنائهم، وذلك عبر الرابط

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت عن فتح باب التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد 2019/ 2020، في الفترة من 1 إلى 15 مايو 2019، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والمدارس اليابانية.

جدير بالذكر أن العام الدراسي الجديد سيشهد دخول 5 مدارس جديدة إلى منظومة المدارس المصرية...