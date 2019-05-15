جعجع عن البطريرك صفير: عشت بطريركا كبيرا ومت بطريركا أكبر

توجه رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ الى البطريرك الماروني ​مار نصرالله بطرس صفير​ قائلا:" عشت بطريركا كبيرا ومت بطريركا أكبر. لقد كنت حلقة مشرقة في سلسلة البطاركة المقاومين. هكذا كانت قنوبين، هكذا كانت ​بكركي​ وهكذا ستبقى".

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