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شهيب اطلع من مدير برنامج الغذاء العالمي على المنح والأغذية المقدمة للبنانيين والنازحين

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إجتمع وزير التربية و​التعليم العالي​ ​أكرم شهيب​ مع مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي في ​بيروت​ عبد الله الوردات، واطلع منه على نشاط المكتب والمساعدات التي يقدمها للنازحين عن طريق بطاقات مصرفية بحسب درجات ​الفقر​ والحاجات المتنوعة بينهم، سيما وأن أكبر المانحين هي ​الحكومة الألمانية​ . وشرح الوردات عن المشاريع الزراعية و​البلدية​ التي يفيد منها النازحون ، كما تحدث عن السندويش الذي يقدمونه يوميا لنحو 24 ألف متعلم من اللبنانيين و​النازحين​.

وأشاد شهيب بعمل البرنامج، مشددا على "ضرورة إيلاء اهتمام خاص للتلامذة في صفوف الحضانة و​الروضة​ من اللبنانيين والنازحين، وشمول العائلات اللبنانية الأكثر فقرا بالدعم الذي يقدمه البرنامج".

ونبه من مغبة "دخول النازحين إلى سوق العمل اللبنانية في المهن والقطاعات غير المسموح بها قانونا".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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