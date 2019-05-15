إجتمع وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب مع مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي في بيروت عبد الله الوردات، واطلع منه على نشاط المكتب والمساعدات التي يقدمها للنازحين عن طريق بطاقات مصرفية بحسب درجات الفقر والحاجات المتنوعة بينهم، سيما وأن أكبر المانحين هي الحكومة الألمانية . وشرح الوردات عن المشاريع الزراعية والبلدية التي يفيد منها النازحون ، كما تحدث عن السندويش الذي يقدمونه يوميا لنحو 24 ألف متعلم من اللبنانيين والنازحين.
وأشاد شهيب بعمل البرنامج، مشددا على "ضرورة إيلاء اهتمام خاص للتلامذة في صفوف الحضانة والروضة من اللبنانيين والنازحين، وشمول العائلات اللبنانية الأكثر فقرا بالدعم الذي يقدمه البرنامج".
ونبه من مغبة "دخول النازحين إلى سوق العمل اللبنانية في المهن والقطاعات غير المسموح بها قانونا".
كانت هذه تفاصيل خبر شهيب اطلع من مدير برنامج الغذاء العالمي على المنح والأغذية المقدمة للبنانيين والنازحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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