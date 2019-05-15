الراعي ترأس في بكركي صلاة المساء القيامية بمشاركة الاساقفة والمؤمنين

ترأس ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ صلاة المساء القيامية شاركه فيها الأساقفة ​الموارنة​ والاكليروس والمؤمنون المتواجدون حتى الساعة في الصرح البطريركي لالقاء النظرة الأخيرة على المثلث الرحمة البطريرك صفير في ذكرى عيد ميلاده.

وارتفعت صلوات المؤمنين داخل كنيسة سيدة الانتقال في الصرح البطريركي في ​بكركي​ على نية البطريرك صفير الذي سجي جثمانه منذ الصباح ويبقى حتى منتصف الليل.