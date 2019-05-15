المكتب الإقليمي للضمان في بعلبك التزم الإضراب

أفادت معلومات صحافية بأن "المكتب الإقليمي للضمان الاجتماعي في ​بعلبك​ التزم الإضراب، الذي دعا إليه المجلس التنفيذي ل​نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​، فتوقف الموظفون عن العمل، وامتنعوا عن استقبال المعاملات من المضمونين، وتوجه معظم الموظفين إلى ​بيروت​ حيث شاركوا في الاعتصام أمام ​السراي الحكومي​".

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