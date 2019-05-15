علق رئيس حزب التقدمي الاشتراكي ​وليد جنبلاط​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ قائلا:"انني اذ استنكر اي تهجم شخصي او استخدام كلمات نابية بحق اي كان، احترم حرية الرأي وضرورة تصويب بعض الامور في سياق مسارها التاريخي"، مضيفا:"في هذا المجال طلبت عدة مرات من ​رشيد جنبلاط​ التهدئة وتغيير طريقة التعاطي، لكن ارى ان استمرار اعتقاله هو ضرب من التعسف والانتقام غير المبرر".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: استمرار اعتقال رشيد جنبلاط هو ضرب من التعسف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.