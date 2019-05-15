جمعية الرسالة للاسعاف الصحي تسلمت سيارة اسعاف من مستشفى الزهراء

تسلمت ​جمعية الرسالة​ للاسعاف الصحي سيارة اسعاف مجهزة تقدمة من مستشفى الزهراء الجامعي، وسيصار الى ضم السيارة الى اسطول سيارات ​الدفاع المدني​ لمباشرة مهامها. وشدد رئيس مجلس ادارة المستشفى يوسف فارس إلى "على اهمية دعم الدفاع المدني في عملهم الانساني وعلى مختلف الاصعدة والميادين".

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