أكدت مصادر قناة "LBC" أن "الأميركيون والإسرائيليون وافقوا على الطرح ال​لبنان​ي من أجل حل النزاعات في البر والبحر، الذي يقضي بأن تجرى مباحثات بوساطة ​الامم المتحدة​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر LBC: الأميركيون والإسرائيليون وافقوا على طرح لبنان لحل نزاعات البر والبحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.