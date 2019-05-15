وزارة الثقافة تعرض اكتشافات أثرية جديدة في الكورة في اليوم الوطني للتراث

تنظم ​وزارة الثقافة​- المديرية العامة للآثار، في مناسبة "يوم التراث الوطني" في 18 الحالي ، ​معرض صور​ فوتوغرافية لنتائج حملتي الإستكشاف الأثري في منطقة ​الكورة​، والتي أجريت بالتعاون مع "المعهد الفرنسي للشرق الأدنى" خلال عامي 2017 و2018، وبالاشتراك مع "البعثة الإيطالية - ال​لبنان​ية"، المسوؤلة عن المشروع الأثري في شمال لبنان (NoLeP)، والعاملة تحت اشراف كل من ماركو ياموني من "جامعة أوديني" ومي حيدر من ​الجامعة اللبنانية​ الفرع الثالث - طرابلس.

وسيتم عرض 21 لوحة تتناول جغرافية المنطقة وتاريخها وتظهر الفترات التاريخية المتعددة لسكن الأنسان المكتشفة أثناء المسح الأثري، بدءا من عصور ما قبل التاريخ، عصر البرونز، الفترة الفينيقية، الهلنستية، الرومانية والبيزنطية، حتى العصور الوسطى وصولا الى الحكم العثماني.

ويفتتح المعرض السادسة مساء الجمعة في 17 ايار الجاري في ​قلعة طرابلس​ ويستمر حتى 30 حزيران.

وفي هذا السياق يقول ماركو ياموني الذي يخطط لتنظيم المعرض في أوديني في الأشهر المقبلة: "النتيجة هي صورة شاملة تبرز الغنى الفريد للتراث الثقافي في المنطقة وقيمته بالنسبة الى لبنان".