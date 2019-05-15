علمت قناة الـ"MTV" أن "رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ كان ينوي عقد جلسة مجلس وزراء مسائية وأبلغ بعض الوزراء ولكنه استاء من وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ داخل الجلسة وقرر عدم عقدها ولكن بوصعب نفى ذلك".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر MTV: استياء الحريري من بوصعب داخل جلسة الحكومة أدى لعدم عقد جلسة مسائية اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.