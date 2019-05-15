جوان حبيش: البطريرك صفير حمل لبنان في قلبه وأعطانا الأمل بممارساته

لفت رئيس اتحاد بلديات ​كسروان​ الفتوح ​​جوان حبيش​​ خلال مسيرة وفاء للبطريرك الماروني الراحل ​مار نصرالله بطرس صفير​ في ​جونيه​ إلى أن "هذه المسيرة هي مسيرة وفاء للبطريرك صفير في عاصمة المسيحيين ونحن نلقي له التحية وهو الذي حمل لبنان في قلبه في ​العالم​ وأعطانا الامل بممارساته لسلطاته الروحية والكنسية والوطنية".

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