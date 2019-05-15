نهرا بحث ورؤساء بلديات في حل لازمة النفايات بعد اقفال مكب عدوي

عقدت لجنة الطوارئ البيئية برئاسة ​محافظ​ ​الشمال​ ​رمزي نهرا​، اجتماعا في مكتب نهرا في سرايا ​طرابلس​.

وعرضت اللجنة، التي ستعقد سلسلة اجتماعات دورية بموجب قرار صادر عن وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​، في اجتماعها الاخير ازمة ​نفايات​ اقضية ​المنية​ ​الضنية​ وجرد الضنية و​زغرتا​ و​الكورة​ وبشري وشك،ا بعد اقفال مكب عدوي، والحلول المقترحة للسير بها مؤقتا لازالة النفايات من الشوارع بالطرق العلمية التي تراعي الشروط الصحية والبيئية، وتم الاتفاق على ايجاد بشكل سريع مواقع في كل قضاء، لاجراء عملية طمر النفايات المؤقتة الى حين ايجاد المطامر الصحية الدائمة وستستكمل اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري.

واكد نهرا ان "الهدف من الاجتماعات ايجاد حلول جذرية لهذه الازمة، وسوف يتم اطلاق خطة شاملة للفرز من المصدر في الاسبوع المقبل، بحضور ممثلين عن وزير البيئة ورؤساء الاتحادات والبلديات وفاعليات المجتمع المدني والاهلي ومدراء المعاهد والكليات".

وحضره مستشار وزير البيئة شاكر نون، رئيس اتحاد بلديات جرد الضنية غازي عواد، رئيس اتحاد بلديات زغرتا زعني خير، رئيس اتحاد بلديات بشري ايلي مخلوف، رئيس اتحاد بلديات الكورة كريم بوكريم، رئيس بلدية شكا فرج الله كفوري، رئيس دائرة البلديات في المحافظة ملحم ملحم، رئيس قسم المحافظة لقمان الكردي ومستشار المحافظ للشؤون القانونية باخوس اجبع.