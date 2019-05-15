قرقاش: لم ينته التحقيق في الهجوم على سفن الشحن

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية ​أنور قرقاش​ "اننا ملتزمون بالحد من التوتر في المنطقة وحريصون على استقرار المنطقة"، مشيراً إلى أنه "لم ينته التحقيق في الهجوم على سفن الشحن"، لافتاً إلى أن "السلوك الإيراني وراء الموقف الصعب الحالي وسنواصل التمسك ب​سياسة​ ضبط النفس".

ولفت إلى أن "تصريحات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف جوفاء"، مشيراً إلى أن "إيران تصرح عكس ما تفعل في المنطقة"، مضيفاً: "نتفق مع واشنطن بأن إيران السبب الرئيسي في زعزعة المنطقة".

وكانت ​وزارة الخارجية​ الإماراتية قد أعلنت يوم الاحد تعرض أربع سفن تجارية لعمليات تخريبية قرب ​المياه​ الإقليمية للدولة، من دون ذكرها وقوع أي خسائر بشرية، داعيةً ​المجتمع الدولي​ الى القيام بمسؤولياته لمنع أي أطراف تحاول المساس بأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية.

وأكدت الخارجية الاماراتية ان تعريض ​السفن​ التجارية لأعمال تخريبية وتهديد حياة طواقمها يعتبر تطوراً خطيراً وجاري التحقيق بالحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، وكشفت ان الشائعات التي تحدثت عن وقوع الحادث داخل ​الميناء​ عارية عن ​الصحة​ ولا أساس لها.