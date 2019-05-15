مسؤولون أميركيون: سحب الدبلوماسيين من العراق سببه تهديد وشيك على صلة بإيران

أوضح مسؤولون أميركيون لقناة "العربية" أم "سحب الدبلوماسيين من ​العراق​ سببه تهديد وشيك على صلة ب​إيران​".

وكانت ​وزارة الخارجية الأميركية​ قد طلبت صباح اليوم من موظفيها غير الأساسيين في العراق لمغادرة البلاد.

فيما أوضحت ​السفارة الأميركية​ في ​بغداد​ أن "قرار مغادرة الموظفين غير الأساسيين مرتبط بتهديدات متزايدة"، مؤكدةً "اننا واثقون من قدرة ​الأمن​ العراقي على حمايتنا لكن يبقى التهديد خطيرا".