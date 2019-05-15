وكيل تعليم الوادي الجديد: امتحانات الشهادة الإعدادية مرت في هدوء

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

اختتمت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، امتحانات الشهادة الإعدادية والتي انطلقت يوم الخميس الماضي واستمرت لمدة 6 أيام.

وقال الدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إن امتحانات الشهادات سارت في جو من الهدوء ودون أي مشكلات، مضيفا أن غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية التابعة لها الموزعة على الإدارات التعليمية الخمسة لم تصلها أي شكاوى.

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وأضاف أن هناك بعض الشكاوى التي وردت من امتحان الجبر فقط بخصوص صعوبة الأسئلة وطول الامتحان، وتم تشكيل لجنة لفحص الورقة الامتحانية، وتوزيع درجات الامتحان بعيدا عن الأسئلة الصعبة التي اشتكى منها الطلاب.

وفي سياق آخر؛ قامت رئيسة لجنة مدرسة صلاح الدين الاعدادية بالخارجة بتوديع امتحانات الشهادة الإعدادية عن طريق توزيع شهادات تقدير على الملاحظين والمراقبين تشجيعا لهم.

يذكر أن 4228 طالبا وطالبة، أدوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، بمحافظة الوادي الجديد، وسط استعدادات وتجهيزات شملت 116 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة (الخارجة - الداخلة - الفرافرة - باريس - بلاط).