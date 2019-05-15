محافظ بنى سويف يستقبل أسر الشهداء في مكتبه

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

استقبل المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف في مكتبه اليوم الأربعاء، بعض أسر الشهداء لبحث مطالبهم والوقوف على أحوالهم الاجتماعية.

وأعرب المحافظ، عن خالص تعازيه ومواساته لهم والدعاء بأن يتغمد الله كافة شهدائنا الأبرار بواسع رحمته، وأن يمن على أسرهم وذويهم بنعمة الصبر.

واستقبل المحافظ أسرة الشهيد محمد إبراهيم كمال الدين محمد، ابن قرية شاويش مركز اهناسيا، والذي استشهد في 16 أبريل الماضي، وأسرة الشهيد مصطفى عثمان محمد عثمان، ابن قرية بليفيا مركز بني سويف، والذي استشهد في 30 أبريل.

وسلم المحافظ مبلغ 10 آلاف جنيه لأسرة كل شهيد للمساعدة في مواجهة أعباء المعيشة، واستمع لمطالبهم ووعد بدراستها والعمل على الاستجابة لها وتلبيتها، مضيفا أن بابه مفتوحًا في أي وقت، ومؤكداً أن الدولة لم ولن تنسى الشهداء.