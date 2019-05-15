شهود: الجيش السوداني ينفذ حملة لإزالة الحواجز من الطرق الرئيسية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (د ب ا):

نفذ الجيش السوداني مساء الْيَوْم الأربعاء حملة لإزالة الحواجز من الطرق الرئيسة.

وأشار شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية"د ب أ"إلى سماع دوي إطلاق نار بكثافة بشارع البلديم بمحيط الاعتصام وسط الخرطوم, عندما حاولت قوة من الجيش وقوات الدعم السريع فتح الشارع وتجمهر المحتجين لحمايته.

وانتشرت بشوارع ألمك نمر والمطار قوة مسلحة من الجيش السوداني، وبدأت في ازالة الحواجز

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ويذكر أن منطقة الاعتصام ومحيطها شهدت أول أمس هجوم وإطلاق نار قاد لمقتل ثمانية أشخاص بينهم ضابط في الجيش بجانب إصابة مائتي معتصم.

وأفاد مراسل قناة"روسيا اليوم" في السودان، في وقت سابق اليوم بأن 8 أشخاص أصيبوا بجروح مختلفة جراء إطلاق النار في ساحة الاعتصام وسط الخرطوم.

وأشار المراسل، اليوم، إلى أن المعتصمين في محيط قيادة الجيش وسط العاصمة الخرطوم، وجهوا أصابع الاتهام إلى قيادة الدعم السريع في عملية إطلاق النار على المتظاهرين.