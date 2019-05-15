السفارة الأمريكية بلبنان تحذر رعاياها من التوتر المتصاعد بالمنطقة

حذرت السفارة الأمريكية في لبنان جميع المواطنين الأمريكيين من "التوترات المتصاعدة في المنطقة" ودعتهم إلى الحفاظ على مستوى عال من اليقظة والوعي. ونصحت السفارة رعاياها في لبنان باتخاذ الإجراءات الآتية: -البقاء بعيدا عن الأنظار -الحذر من ما يدور في محيطكم Advertisements -الحفاظ على الأمن الشخصي - الاحتفاظ بوثائق السفر تجدر الإشارة إلى أن السفارة الأمريكية في لبنان، تصدر بشكل دوري تحذيرات إلى مواطنيها على الأراضي اللبنانية، وتصدر لهم إرشادات للتقيد بها، لكن اللافت هذه المرة كان ربط التحذير بـ"التوترات المتصاعدة في المنطقة".

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