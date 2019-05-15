أكد مصدر في وزارة الدفاع الفرنسية أن الوزارة لا تخطط في الوقت الراهن لتعليق عمليات التدريب التي تجريها في العراق.
وقال المصدر لوكالة "رويترز" اليوم الأربعاء: "لا يوجد تغيير فيما يتعلق بالمشاركة الفرنسية(في عمليات التدريب للقوات العراقية) في هذا الوقت".
ويعمل في العراق نحو 300 عسكري فرنسي يدربون القوات العراقية.
ويأتي هذا التصريح من جانب فرنسا في أعقاب
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الفرنسية : لا تغيير في عمليات التدريب في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.