الدفاع الفرنسية : لا تغيير في عمليات التدريب في العراق

أكد مصدر في وزارة الدفاع الفرنسية أن الوزارة لا تخطط في الوقت الراهن لتعليق عمليات التدريب التي تجريها في العراق.

وقال المصدر لوكالة "رويترز" اليوم الأربعاء: "لا يوجد تغيير فيما يتعلق بالمشاركة الفرنسية

(في عمليات التدريب للقوات العراقية) في هذا الوقت".

ويعمل في العراق نحو 300 عسكري فرنسي يدربون القوات العراقية.

ويأتي هذا التصريح من جانب فرنسا في أعقاب

إعلان كل من ألمانيا وهولندا تعليق تدريباتهما العسكرية في العراق، بعدما طلبت الخارجية الأمريكية من موظفيها غير الأساسيين في سفارتها ببغداد وقنصليتها في أربيل مغادرة العراق، محذرة من "تهديدات متزايدة نابعة من القوات المدعومة من إيران"، وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران.