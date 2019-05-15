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موسكو تنفي الترتيب للقاء ترامب لها

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الاثنين، إنه سيلتقي الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ خلال قمة مجموعة العشرين في أواخر يونيو في اليابان.

 

وتوقع الرئيس الأمريكي الذي يخوض مواجهة تجارية مع بكين من زيادة

الرسوم على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار يوم الجمعة، أن يكون الاجتماع مع الرئيس الصيني "مثمراً".

 

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من جهته، أعلن الكرملين، الاثنين، أنه لم يتم التوصل لاتفاق

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على لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال قمة مجموعة العشرين، في تناقض لما أعلنه الرئيس الأمريكي بخصوص لقاء نظيره الروسي.

 

وأبلغ المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف وكالة إنترفاكس "لم تكن هناك أي طلبات. كما لا يوجد أي اتفاقات حتى الآن".

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