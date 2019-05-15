تحذيرات من جفاف شديد يجتاح كوريا الشمالية

أكدت وسائل الإعلام في كوريا الشمالية، تراجع منسوب الأمطار وهطول الثلوج خلال السنة إلى أدنى مستوى منذ 37 عاما، في ظل قلق الأمم المتحدة من نقص المواد الغذائية في هذا البلد.
وأفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، بأنه "منذ يناير وحتى مايو الجاري، هطل 54.4 ملم فقط من الأمطار أو الثلوج، وهي أدنى كمية للفترة نفسها منذ عام 1982"، واصفة الوضع بـ "الجفاف الشديد".
وحذر برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة لدى الأمم المتحدة الشهر الماضي، في تقرير مشترك،من أن محاصيل كوريا الشمالية السنة الماضية وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2008، وأن ما يصل إلى 10 ملايين شخص، نحو 40% من إجمالي عدد السكان، بحاجة ماسة إلى مساعدات غذائية.
وجاء في التقرير، أن "الوضع قد يتدهور بشكل إضافي خلال الموسم الممتد من مايو إلى سبتمبر في حال لم يتم القيام بأعمال إنسانية عاجلة".
من جهته، قال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية
بدورها، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأسبوع الماضي، أن الجفاف الذي بدأ قبل موسمه هذه السنة في كوريا الشمالية يمكن أن يزيد "الجوع وسوء التغذية والمشاكل الصحية" التي يعاني منها "آلاف الأطفال والنساء الحوامل".
وأعربت سيئول عام 2017 عن رغبتها في إرسال مساعدات غذائية بقيمة 5.4 مليون دولار إلى كوريا الشمالية عبر برنامج الأغذية العالمي، لكن الأمر لم يتم وذلك جزئيا بسبب تجارب بيونغ يانغ النووية في تلك السنة.
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