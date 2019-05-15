أعلن الجيش اليمني اليوم الأربعاء أن ميليشيا الحوثيين
واتجهت التعزيزات التي تضم أعداداً كبيرة من القتلى ، نحو مديرتي حيس والتحيتا جنوب المحافظة.
كما استقدمت ميليشيا الحوثي
في خلال ذلك قصفت الميليشيا الانقلابية ، باستخدام قذائف الهاون ، وقذائف B10 ، والأسلحة الرشاشة ، مواقع متفرقة لقوات الجيش اليمني في مديرية التيحتا.
ميليشيات الحوثي من مدينة قالطبة شمال البلاد بالكامل ، وإجبارها على التراجع إلى منطقتي معزّسة وفنمر ، ورحلة بعد معركة عنيفة وخاطفة ، حيث قتل 97 حوثياً وتملك 120 هم ، بينهم قيادات.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: الحوثيون يدفعون بتعزيزات كبيرة باتجاه جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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