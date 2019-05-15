مصادر: الحوثيون يدفعون بتعزيزات كبيرة باتجاه جنوب الحديدة

أعلن الجيش اليمني اليوم الأربعاء أن ميليشيا الحوثيين

واتجهت التعزيزات التي تضم أعداداً كبيرة من القتلى ، نحو مديرتي حيس والتحيتا جنوب المحافظة.

كما استقدمت ميليشيا الحوثي

في خلال ذلك قصفت الميليشيا الانقلابية ، باستخدام قذائف الهاون ، وقذائف B10 ، والأسلحة الرشاشة ، مواقع متفرقة لقوات الجيش اليمني في مديرية التيحتا.

ميليشيات الحوثي من مدينة قالطبة شمال البلاد بالكامل ، وإجبارها على التراجع إلى منطقتي معزّسة وفنمر ، ورحلة بعد معركة عنيفة وخاطفة ، حيث قتل 97 حوثياً وتملك 120 هم ، بينهم قيادات.