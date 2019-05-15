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قوات التحالف العربي توسع عملياتها وتكبد الحوثيين خسائر جديدة

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تعرض  ما لا يقل عن 46 من عناصر مليشيات الحوثي في اليمن الموالية لإيران قتلوا في معارك مع قوات المقاومة الجنوبية داخل مدينة قعطبة، شمالي الضالع "جنوب" بحسب  "سكاي

نيوز عربية".

 

وشنت قوات المقاومة الجنوبية هجوماً من كافة محاور القتال شمال وغرب مديرية قعطبة، فجر الأربعاء، لتندلع معارك هي الأعنف التي تشهدها مدينة

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قعطبة، وصفت بحرب شوارع استمرت لأكثر من ثلاث ساعات.

 

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وأسفرت المعارك، بحسب مصادر عسكرية، عن تطهير أجزاء واسعة من المدينة، والتقدم باتجاه الفاخر.

 

كما سيطرت قوات المقاومة على جبل الصمخاالمطل على منطقتي شليل وحمر، حيث التواجد الأكبر للميليشيات في المنطقة.

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