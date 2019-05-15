الرئيس الصيني : ليس هناك صراع حضارات

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج أنه "ليس هناك صراع حضارات" وسط التوتر مع الولايات المتحدة، منددًا بنظرية التفوق العرقي التي يطلقها بعض الأمريكيين.
وقال الرئيس الصيني، اليوم الأربعاء، في حفل افتتاح مؤتمر حوار الحضارات الآسيوية في بكين، إن "الاعتقاد بأن عرق وثقافة طرف ما، هما أسمى والإصرار على تغيير أو حتى استبدال حضارات بأخرى، أمر تافه في مفهومه وكارثي فيممارسته".
وأضاف الرئيس قائلًا: "ليس هناك صراع بين مختلف الحضارات، نحن فقط بحاجة للنظر لتثمين جمالية كل الحضارات"، دون أن يذكر الولايات المتحدة.
وجاءت تصريحات الرئيس الصيني بعدما وصف مسئول أمريكي كبير، الشهر الماضي، التنافس بين الصين والولايات المتحدة بأنه "صراع مع حضارة مختلفة فعليا وأيديولوجية مختلفة".
وصرح كيرون سكينر، مدير دائرة
ويأتي خطاب الرئيس الصيني بعد أقل من أسبوع على مفاوضات تجارية معقدة وشاقة بين واشنطن وبكين، انتهت إلى تصعيد مع رفع الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على ما قيمته 200 مليار دولار من البضائع الصينية.
وردت الصين الاثنين بالإعلان أنها سترفع الرسوم على ما قيمته 60 مليار من البضائع الأمريكية، اعتبارا من 1 يونيو المقبل.
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