الجبير يسقبل السفير الأميركي المعين لدى المملكة

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء، عادل الجبير، في مكتبه بجدة، السفير الأميركي المعين لدى المملكة جون أبي زيد، والوفد المرافق له، وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حضر الاستقبال مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة السفير جمال بالخيور.



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