ألمانيا وهولندا تعلقان تدريب القوات العراقية

أعلنت ألمانيا وهولندا وقف عمليات تدريب الجنود العراقيين وسط التوترات بين إيران والولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، ينس فلوسدورف، للصحفيين: «لقد أوقف الجيش الألماني تدريبه» للجنود العراقيين، متحدثاً عن «زيادة اليقظة» لدى الجيش الألماني في العراق. وقال فلوسدورف إن عمليات التدريب قد تستأنف خلال الأيام المقبلة وإنه «لا يوجد تهديد ملموس» في الوقت الحالي. ويوجد نحو 160 جندياً ألمانياً في العراق من بينهم 60 في التاجي شمال بغداد و100 في أربيل في كردستان العراق. من ناحية أخرى، ذكرت وزارة الدفاع الهولندية أنها أوقفت كذلك عمليات التدريب التي تقوم بها في العراق بسبب «التهديدات»، ويقوم أكثر من 50 جنديا هولنديا بتدريب قوات كردية في أربيل، في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم داعش.

وذكر موقع وزارة الدفاع أن هولندا تشارك بخبيرين عسكريين وأربعة خبراء مدنيين في «مهمة بناء القدرات» التابعة لحلف شمال الأطلسي في بغداد. وذكرت ليتوانيا، التي تنشر ثمانية جنود في العراق، أنها لا تعتزم وقف مهمتها.