العسكري الانتقالي وقادة الاحتجاجات يواصلون حوارهم في السودان

وقال القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير خالد عمر يوسف إن «المفاوضات تستأنف اليوم في التاسعة مساء والإعلان عن النتائج متوقع أن يكون بعد منتصف الليل»، وفور الإعلان عن الاتفاق، احتفل السودانيون الذين يلازمون الشارع منذ السادس من أبريل في وسط الخرطوم مطالبين بنقل السلطة إلى المدنيين، بإطلاق الهتافات والزغاريد، وكانت المفاوضات استؤنفت الإثنين. وشهدت العاصمة السودانية أحداثاً دامية مساء ذلك اليوم، قتل خلالها ضابط برتبة رائد، و5 متظاهرين في إطلاق نار من مسلحين مجهولين في ساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية.
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