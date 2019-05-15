مقتل 17 جندياً على الأقل بكمين في النيجر

قُتل سبعة عشر جندياً الثلاثاء واعتبر 11 آخرون مفقودين، بعد هجوم بالقرب من قرية تونغو تونغو في منطقة تيلابيري، غرب النيجر، قرب الحدود المالية، وفق ما أفاد الأربعاء مصدر أمني وكالة "فرانس برس".

وقال المصدر إن "الحصيلة الموقتة هي 17 قتيلاً و11 مفقوداً"، متحدثاً عن "هجوم إرهابي".

وقال مصدر أمني آخر إن "دورية للجيش وقعت بعد ظهر الثلاثاء في كمين نصبه مسلحون، ونُقل العديد من الجرحى إلى نيامي".

وفي موقع الهجوم، قتل أربعة جنود أميركيين وخمسة جنود من النيجر في كمين في عام 2017.

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