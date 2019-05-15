كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كريمة الصقلي": الحالة الروحانية هي التي تقود صوتي ليصبح هامسًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الفنانة المغربية، كريمة الصقلي، إن هناك تقاسم في الآراء بين الناس حول طبيعة صوتي هل هي طربية أم غنائية، لافتة إلى أن الحالة الروحانية هي التي تقود صوتي ليصبح هامسًا او طربيًا أو صامتًا.

وأضافت الصقلي خلال لقاء لها ببرنامج بيت ياسين، المذاع على قناة الغد، أن الصوت وحده له شخصية مستقلة فتارة تجده منسجمًا مع الجسد وتارة أخرى تجده مستقل، موضحة أنها لقبت ب " أسمهان المغرب" نظرًا لتأثرها بالفنانة أسمهان، لافتة إلى أنها تشعر بالضيق عندما تنادى بهذا اللقب.

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وأشارت الفنانة المغربية إلى أن أسمهان جسدت حالة تحرر المرأة وغنت بطريقة السهل الممتنع، موضحة أن الفنانة أم كلثوم كانت شخصية صارمة محاطة بكبار المؤلفين والملحنين، لافتة إلى أن كوكب الشرق مؤسسة لازالت حية رغم موتها.

وأوضحت أنها تربطها بمدينة مراكش علاقة روحانية لما تحويها من أولياء الله الصالحين، مشيرة إلى ان الموشحات الاندلسية أضافت فكر للحضارة العربية.