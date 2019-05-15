كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فورد تسحب 270 ألف سيارة من أمريكا الشمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة فورد موتور، اليوم الأربعاء، سحب 270 ألف سيارة فورد فيوجن في أمريكا الشمالية، وفقاً لوكالة رويترز.

وقال مصنع السيارات، إن الاستدعاء يغطي سيارات فيوجن من عام 2013 وحتى عام 2016 والتي تحتوي على كابل تبديل قد ينفصل عن ناقل الحركة مما يسمح للسائق بإزالة مفتاح الإشعال عندما لا تكون السيارة في موقف السيارات.

وكانت فورد على علم بثلاثة تقارير عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات وتقرير الإصابة يحتمل أن تكون ذات صلة لهذه القضية، وقالت فورد، إنه يجب على مالكي السيارات دائمًا استخدام فرامل الانتظار وسيتم إعلامهم عند توفر الإصلاح.