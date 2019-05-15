كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 10 آلاف فلسطينى يحتشدون فى يوم النكبة..و 65 جريحا في اشتباكات مع قوات الاحتلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب 65 فلسطينياً من قطاع غزة اليوم الأربعاء عندما استخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية النيران الحية والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطى ضد 10 آلاف محتجاً لإحياء يوم النكبة على طول الحدود مع غزة، حسبما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية.

كما أفادت المصادر، وفقاً لصحيفة "هاآرتس" العبرية، أن البحرية الإسرائيلية أطلقت النار على صياد من قطاع غزة من مخيم الشاطئ، وتم نقله إلى مستشفى في غزة.

وكان من بين المصابين 22 قاصرا وخمس نساء، وشخص واحد في حالة خطيرة، و15 في حالة معتدلة و 49 أصيبوا بجروح خفيفة، كما أصيب 16 آخرون بنيران إسرائيلية حية، و 14 أصيبوا بالرصاص المطاطي، والباقي جراء استنشاق الغاز أو غيره من أشكال الصدمات.