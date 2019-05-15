كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متخصص: إيران قطعت الشوط الأصعب من إنتاج القنبلة النووية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد عباس ناجي، رئيس تحرير مجلة مختارات إيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن إيران لن تبيع اليورانيوم المخصب والمياه الثقيلة لدول أخرى، وفى الأسواق الدولية، مشيرًا إلى أن الاتفاق النووي كان يتيح لإيران، الاحتفاظ بكمية من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67% يعنى حوالي 300 كيلو جرام وايضًا كان يتيح الاحتفاظ بكمية من المياة الثقيلة بنحو 130 طن.

وأضاف ناجي، عبر النشرة الاخبارية التى تذاع على قناة الغد مع الإعلامية داليا نجاتي، أن إيران رفضت الآن أن تبيع الفائض من اليورانيوم المخصب والمياة الثقيلة بنسبة منخفضة جدًا، مشيرًا إلى أنها سوف تبدأ فى تخصيب اليورانيوم بمستوى أعلى.

وأوضح أن الاجراءات الاحترازية التى سوف تتخذها إيران سوف تبدأ بعد إنتهاء الشهرين وهو المهلة التى منحتها إيران للقوى الدولية، مشيرًا إلى أن إيران سوف تتجه بعد 60 يوميًا إلى مرحلة من التخصيب أقرب إلى 20% وإعادة تشغيل مفاعل أراك الذي بإمكانه أن ينتج الألمومنتنيوم. وهذا يعنى فى المرحلة اللحقة أن تبدأ إيران فى إنتاج القنبلة النووية.

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وأضاف أن المرحلة من 20% إلى 90 % هى المرحلة الأسهل لانتاج القنبلة النووية وأسهل من المرحلة من 0 إلى 20 %، وهنا إيران قطعت الشوط الأصعب من إنتاج القنبلة النووية.

وأعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن طهران بدأت رسميًا عدم التقيد ببعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الذي توصلت إليه مع القوى العالمية عام 2015.

وأضافت المنظمة أن هذا الإجراء جاء استجابة لأمر من مجلس الأمن القومي الإيراني.