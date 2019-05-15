كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن أفضل ولاية أمريكية.. ولويزيانا الأسوأ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صنّف تصنيف جديد للأخبار والتقارير الأمريكية، واشنطن أفضل ولاية للعيش ولويزيانا الأسوأ.

ووفقاً لصحيفة "هيل" الأمريكية اليوم، حددت القائمة أن واشنطن ونيو هامبشاير ومينيسوتا هي أفضل الولايات في حين أن ميسيسيبي وألاباما ولويزيانا هي الأسوأ.

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وتشمل القائمة جودة الرعاية الصحية، والتعليم ، والاقتصاد، والبنية التحتية، والسلامة العامة، والفرصة والاستقرار المالي لحكومتها، من بين عوامل أخرى.

كما أعطى كل عامل وزنًا مختلفًا اعتمادًا على عدد المشاركين في الاستطلاع الذين قالوا إنهم مهمون. أعطيت الرعاية الصحية والتعليم أكبر وزن.

ولم تحتل واشنطن المرتبة الأفضل من بين أي من العوامل التي تم تقييمها، حيث حصلت هاواي على أفضل رعاية صحية وحصلت ماساتشوستس على أفضل تعليم ، ولكن حصلت على تصنيفات عالية بإجمالى عدة عوامل.