كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات الألمانية تعلق تدريباتها بالعراق وسط توترات بين أمريكا وإيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوقفت القوات المسلحة الألمانية عملياتها التدريبية في العراق مع تزايد التوتر بين الولايات المتحدة وايران في المنطقة.

ووفقاً لشبكة "هسبان تى فى" الإيرانية، قال المتحدث بإسم وزارة الدفاع الألمانية ينس فلوسدورف، اليوم الأربعاء :"لقد علق الجيش الألماني التدريبات"، مضيفًا أن الجنود الذين تم نشرهم في المنطقة في حالة تأهب قصوى.

ومع ذلك، أضاف المتحدث أن التدريب سيستأنف في غضون أيام قليلة، بالنظر إلى أنه في الوقت الحالي لا توجد علامات على "تهديدات محددة".