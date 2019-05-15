كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المبعوث الدولي إلى اليمن: تطبيق اتفاق السويد أمر ليس بالسهل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن غريفيث، الأربعاء، إن تطبيق اتفاق السويد "أمر ليس بالسهل"، لافتا إلى أن إعادة الانتشار في الحديدة "يجب أن تتبعها خطوات".

وأضاف غريفيث خلال جلسة في مجلس الأمن الدولي، أن هناك خطوات ملموسة لتنفيذ اتفاق السويد، إذ انسحب الحوثيون من موانئ الحديدة، فيما وافقت الحكومة اليمنية على إعادة الانتشار هناك.

وتابع: "كما قلت منذ توقيع اتفاق السويد، نحن لا نتوقع أن يكون تطبيق الاتفاق سهلا، لكن مع استمرار الالتزام من الأطراف كلها، ومع دعم هذا المجلس (مجلس الأمن)، وقيادة الجنرال مايكل (لوسيغارد) بدأنا نرى خطوات ملموسة نحو تطبيق اتفاق ستوكهولم".

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واعتبر غريفيث أن "هذا التقدم سيسمح للأمم المتحدة أن تلعب الدور الأكبر، بالنظر إلى دعم اليمنيين وإدارة الموانئ والمراقبة، من خلال هيئات وآليات الأمم المتحدة، والمفتشين الذين على استعداد للذهاب إلى هناك".

وأضاف: "الأمم المتحدة مستعدة إلى مساعدة السفن، ونزع الألغام بالقرب من الموانئ".

ووجه غريفيث الشكر للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قائلا: "الحكومة اليمنية وافقت على إعادة الانتشار، وهذا أمر مرحب به كثيرا، (...)، أنا ممتن للرئيس هادي لقيادته وأعرف أنه ملتزم بتطبيق اتفاق الحديدة، ويؤكد بشكل دائم على أهمية إعادة الانتشار".