كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فى عيد الاستقلال.. مسيرة لـ50 ألف شخص يحملون علم تركى طوله 1919 متراً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت مسيرة تضم نحو 50 ألف شخص يحملون العلم التركي الذي يبلغ طوله 1919 مترًا في مدينة سامسون التركية، احتفالا بمهرجان كوش الرياضي في الجزء الشمالي من المدينة.

ونشرت صحيفة "حرييت" التركية، اليوم، مقطع فيديو لنهائيات المهرجان الرياضي في المدينة يومي 13 و 14 مايو، كما شارك في المسيرة حوالي 5000 رياضي ومدرب حضروا إلى المدينة لحضور المهرجان.

ويصادف هذا العام الذكرى المئوية لقيام مصطفى كمال أتورك، مؤسس جمهورية تركيا، بزيارة سامسون لإطلاق حرب الاستقلال في 19 مايو 1919.