كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السبسي" يلتقى وزير دفاع تونس لبحث اجتماع اللجنة العسكرية الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى رئيس الجمهورية التونسية، الباجي قائد السبسي، وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي بقصر قرطاج، لتقديم عرض حول نتائج اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة التونسية الأمريكية في دورتها الثالثة والثلاثين بالولايات المتحدة الأمريكية في مطلع الشهر الجاري.

وناقش السبسبى ووزير دفاعه ، دعم التعاون الثنائي في مجالات التكوين والتدريب وتبادل المعلومات وتطوير القدرات العملياتية وحماية الحدود.

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كما تناول اللقاء جاهزية القوات العسكرية والأمنية والوضع الأمني على الحدود في ظلّ التطورات الإقليمية خاصة في الشقيقة ليبيا.

وقدّم وزير الدفاع لرئيس الجمهورية برنامج الاحتفال بالذكرى 63 لانبعاث الجيش الوطني في شهر يونيو المقبل.