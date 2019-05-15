كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الشمالية تتهم أمريكا بعملية سطو غير قانونية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت كوريا الشمالية بإعادة سفينة الشحن التي استولت عليها واشنطن الأسبوع الماضي لمخالفتها العقوبات الدولية، واصفة إياها بأنها "عملية سطو غير قانونية".

واتهمت وكالة الأنباء الحكومية "كي سي إن إيه" الولايات المتحدة بخيانة روح الاتفاق الذي وقعه الرئيسين دونالد ترامب وكيم جونج أون في سنغافورة العام الماضي.

وقالت وزارة العدل الأمريكية الأسبوع الماضي، إنها استحوذت على السفينة المسجلة في كوريا الشمالية إم / في وايز هونست في ساموا الأمريكية.

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ويأتي ذلك بعد عام من احتجاز السفينة الإندونيسية من قبل السلطات الإندونيسية التي اتهمت الطاقم بخرق العقوبات الدولية.

وكانت هذه المرة الأولى التي يتم فيها احتجاز سفينة شحن كورية شمالية من قبل الولايات المتحدة بسبب انتهاكات العقوبات.

وقام الشاحنون الكوريون بتخفي السفن، واستخدموا أعلامًا كاذبة وأوقفوا أجهزة إرسال التتبع الخاصة بهم لتجنب الاكتشاف.