كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملك الأردن يؤكد وقوف بلاده وتضامنها مع الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى الملك الأردني عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء اتصالا هاتفيا، مع سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أكد الملك خلاله وقوف الأردن وتضامنه مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في التصدي لأي محاولة تستهدف أمنها واستقرارها، كما نقلت وكالة "بترا".

وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، الأحد الماضي، أن "أربع سفن شحن تجارية مدنية، من عدة جنسيات، تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة، وفي المنطقة الاقتصادية البحرية لدولة الإمارات، وأكدت أن العمليات لم يسفر عنها وقوع أية خسائر أو أضرار بشرية".

كما أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح، أن عملا تخريبا، في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات، استهدف ناقلتي نفط سعوديتين، تابعتين لشركة "أرامكو"، لافتا إلى تضرر هيكلي السفينتين، من دون وقوع إصابات بشرية أو تسرب نفطي، فيما وصفت طهران الحادثة بـ"مقلقة ومؤسفة" وطالبت بفتح تحقيق لكشف ملابساتها.