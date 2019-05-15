كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 مليارات دولار عجز الميزانية التركية في أبريل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت الميزانية التركية عجزا قيمته 18.32 مليار ليرة (3.03 مليار دولار) في أبريل، بانخفاض عن عجز شهر مارس الذي بلغ 24.5 مليار ليرة (4.24 مليار دولار).

ووفقا لبيانات وزارة المالية التركية التي نشرتها وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، فقد بلغ عجز الميزانية التركية 54.5 مليار ليرة في الأشهر الأربعة الأولى من العام، مقارنة مع 23.2 مليار ليرة في الفترة نفسها من العام 2018.

وتتوقع الحكومة التركية أن يبلغ عجز الميزانية على مدار العام الجاري ككل نحو 80.6 مليار ليرة.