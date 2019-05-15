كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مكسيكو تعلن حالة الطواريء بسبب التلوث.. وتطالب سكانها بالبقاء فى المنزل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مدينة مكسيكو، حالة طوارئ بسبب التلوث، وطالبت عدد سكانها البالغين 21 مليون نسمة بالبقاء فى منازلهم، بينما يخنق دخان حرائق الغابات المدينة.

وأدى إعلان التأهب بسبب المستويات العالية من جزيئات السناج إلى تأجيل مباراة الدور نصف النهائي في دوري كرة القدم المكسيكي ولعبة البيسبول في العاصمة.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" اليوم، علق مسؤولو المدينة الأنشطة التي تثير الغبار ، مثل كسح الشوارع وحركة مواد البناء.

Advertisements

ونصحت السلطات البيئية، السكان بتجنب الأنشطة في الهواء الطلق والتمارين، والبقاء في منازلهم مع إغلاق النوافذ والأبواب، وبالنسبة للمجموعات الحساسة، بما في ذلك الرضع والمسنين والمرضى، البقاء في المنزل.

وتعرضت لجنة البيئة في المدن الكبرى لضغوط للعمل بعد أن بدأت الرؤية في المدينة في الانخفاض بشكل حاد في الأسبوع الماضي بسبب الرماد والدخان في الهواء.

وقالت لجنة البيئة في بيان :"إنه تم تفعيل خطة الطوارئ البيئية الاستثنائية لمنطقة الوادي في المكسيك بسبب الجسيمات" في الهواء.

ولعب الطقس الجاف دوراً في موجة من الحرائق في جميع أنحاء المدينة.