كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 24 شرطياً خلال تظاهرة في الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب 24 شرطياً على الأقل 4 منهم إصاباتهم خطيرة في وسط الجزائر، في مواجهات بين قوات الأمن وعاطلين عن العمل كانوا يتظاهرون، وفق وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الأربعاء.

وأوضحت الوكالة، أن شباناً عاطلين عن العمل يطالبون بوظائف كانوا يقطعون منذ منتصف أبريل الماضي، الطريق إلى شركة نفطية في دائرة تينركوك، حوالى 800 كلم جنوب الجزائر العاصمة، ما شل القسم الأكبر من أنشطتها.

وشهدت دائرة تينركوك بولاية أدرار، أحداث عنف أمس الثلاثاء، بعد فض الأمن احتجاجاً لعاطلين عن العمل أسفر عن اعتقالات وجرحى في صفوف المحتجين والشرطة، كما أفادت وسائل إعلام جزائرية.

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وذكر موقع الشروق، أن "مواجهات عنيفة اندلعت في دائرة تينركوك بعد تدخل قوات الأمن لفض اعتصام عاطلين عن العمل وتوقيف بعضهم، وأسفرت المواجهات عن 14 جريحاً في صفوف الشرطة و4 جرحى في حالة خطرة في صفوف المحتجين".

وأوضح المصدر، أن المحتجين سدوا مداخل بلدية ودائرة تينركوك بجدار إسمنتي احتجاجاً على رفض مطالبهم في التوظيف في الشركات النفطية العاملة في المنطقة.

وسبق أن شهدت المناطق التي تضم شركات نفطية خاصةً ورقلة، احتجاجات لعاطلين عن العمل يطالبون بالأولوية في التوظيف لأبناء المنطقة، في حين تقول الشركات النفطية، إن هؤلاء لا يتمتعون بالكفاءة المطلوبة.

وجرت أحداث العنف على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها الجزائر منذ 22 فبراير للمطالبة برحيل "النظام" بعدما استقال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل تحت ضغط الشارع وبعد تخلي الجيش عنه.