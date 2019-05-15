موجة الحر مستمرة.. ويوعابد: انخفاض تدريجي بدءا من الجمعة

توقعت مديرية الأرصاد الجوية، استمرار موجة الحر الشديد التي تشهدها المملكة، ليوم إضافي غدا الخميس، خصوصا في المناطق الداخلية ومناطق الجنوب الشرقي.

وأكد الحسين يوعابد، رئيس مصلحة التواصل في مديرية الأرصاد الجوية، في تصريح “لليوم 24″، أن موجة الحر التي انطلقت الأحد الماضي، ستستمر غدا لتبدأ في الإنحسار تدريجيا مع تسجيل انخفاض في درجات الحرارة بدئا من يوم الجمعة ويتواصل خلال نهاية الأسبوع.

وأكد يوعابد أن درجات الحرارة ستتأرجح، خلال نهار ليوم غد بين 24 إلى30 درجة في المناطق الساحلية وكذا بالقرب من مرتفعات الأطلس، وبين 30 إلى 36 درجة في مناطق البوغاز، وشمال شرق البلاد، وكذا ببعض السهول الداخلية بشمال البلاد.

أما درجات الحرارة القصوى، المرتقبة غدا، والتي ستتراوح 36 إلى غاية 40 درجة، فستطبع على الخصوص المناطق الداخلية وسط المملكة؛ والمناطق الداخلية لسوس والأقاليم الجنوبية.

وفي وقت سابق، وعن أسباب هذه الظاهرة المسماة بموجة “الشرقي” أكد يوعابد، أنها تعزى لصعود كثل هوائية حارة وجافة قادمة من الجنوب الشرقي نحو المناطق الداخلية، خصوصا في جهة الشمال، ووسط البلاد، ما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة ما بين 5 إلى 10 درجات فوق المعدل.