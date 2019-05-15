باريس سان جيرمان يوجه بوصلته لنجوم ريال مدريد

إيفي
ذكرت تقارير إخبارية أن باريس سان جيرمان مهتم بثلاثة من لاعبي ريال مدريد، توني كروس وغاريث بيل وفرانسيسكو ألاركون “إيسكو”، وأنه يحدد لهم قيما سوقية تبلغ 80 و70 و60 مليون يورو، على الترتيب، علما بأن هذه القيم قابلة للتفاوض.
ونشرت صحيفة (باريس سان جيرمان) تقريرا أمس الثلاثاء، تشير فيه إلى أن أنتيرو هنريكي، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، يتابع باهتمام وضع هؤلاء اللاعبين الثلاثة، وبالأخص الألماني والويلزي، الذين لا يدخلون ضمن خطط مدرب الريال زين الدين زيدان، وفقا للصحيفة.
وأكثر اللاعبين جذبا لاهتمام نادي العاصمة الفرنسية هو كروس، نظرا إلى أن مدرب الفريق توماس توخيل يسعى لتعزيز منطقة وسط الملعب.
أما إيسكو وبيل فقد يحتاجهما البي إس جي لرغبته في بيع جوليان دراكسلر كما أنه يدرس أيضا مستقبل كافاني، وحال حدوث ذلك سيحل لاعبا ريال مدريد محلهما.
ويرى مسؤولو باريس سان جيرمان أن لاعبا شارك مع ريال مدريد سيتطلب وقتا أقل للانخراط في صفوف الفريق الفرنسي الذي لديه متطلبات رفيعة المستوى.
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