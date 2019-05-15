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الان تتابع إطلاق نار في محيط اعتصام السودانيين وسط الخرطوم والان مع التفاصيل
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سمع دوي إطلاق نار في محيط اعتصام المتظاهرين السودانيين أمام مقر قيادة الجيش وسط الخرطوم.
وقالت مصادر طبية لسكاي نيوز إن 7 أصيبوا خلال محاولة قوة من الجيش السوداني إزالة متاريس أقامها معتصمون في شارعي الجمهورية والنيل وسط الخرطوم.
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