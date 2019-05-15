شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية البريطاني يدين الإعتداء الاجرامي على المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (لندن)

أدان وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت الهجوم الحوثي الذي إستهدف أمس منشآت نفط سعودية بمنطقة الرياض.

وأوضح هنت أن هجوم الأمس ليس مجرد عمل خاطئ فقط، بل من شأنه أن يقلل من الثقة اللازمة لإنهاء الصراع في اليمن.

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وفي شأن متصل، رحب المسؤول البريطاني بالتطورات الإيجابية في ميناء الحديدة قائلاً "السلام في اليمن أقرب الآن، إنسحاب الحوثي ونشر المراقبين الأمميين تعدان في غاية الأهمية لعملية السلام".

وطالب في بيان رسمي اليوم بضرورة إستمرار الجهود لإستكمال عملية السلام، مبيناً أنه لا تزال هنالك العديد من المخاطر التي تحيط بالعملية.

وأشاد هانت بجهود كل من المبعوث الأممي الخاص الى اليمن مارتن قريفيث ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال ميكيل أنكير لوليسغارد للدور الذي يقومان به من أجل إحلال السلام في اليمن.