فرنسا تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتي ضخ النفط بالمملكة

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (باريس) أدانت فرنسا بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتي ضخ النفط بمحافظتي الدوادمي وعفيف بمنطقة الرياض. أدانت فرنسا بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتي ضخ النفط بمحافظتي الدوادمي وعفيف بمنطقة الرياض. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أجنيس فون دير مول في بيان "تدين فرنسا بشدة الهجمات التي نفذتها طائرات مسيرة على منشأتي نفط سعوديتين والتي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها. ووصفت "وفقاً لوكالة انباء رويترز" هذه الهجمات التي تهدد أمن السعودية واستقرار المنطقة بالتصرف غير مقبول.



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