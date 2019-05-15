سلطنة عمان تعرب عن أسفها ورفضها للحوادث التي تعرضت لها السفن قبالة السواحل الاماراتية

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (مسقط) أعربت سلطنة عمان عن أسفها البالغ ورفضها للحوادث التي تعرضت لها السفن قبالة السواحل الإماراتية. أعربت سلطنة عمان عن أسفها البالغ ورفضها للحوادث التي تعرضت لها السفن قبالة السواحل الإماراتية. وأكدت وزارة الخارجية العمانية في بيان لها أوردته وكالة الانباء العمانية أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل سلامة الملاحة البحرية، وتجنب أية مسببات من شأنها المساس بأمن واستقرار المنطقة.



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