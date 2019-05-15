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الولايات المتحدة تطالب موظفي الحكومة غير الأساسيين مغادرة العراق

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جدة - خالد شويل - وكالات (النشر الإلكتروني)

قالت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد في بيان ليها اليوم (الأربعاء) إن وزارة الخارجية أمرت «موظفي الحكومة غير الضروريين» في العراق بالرحيل بوسائل النقل التجارية في أسرع وقت ممكن"

وفي إشارة للسفارة والقنصلية الأمريكية في أربيل، قالت «خدمات التأشيرات العادية فيهما ستصبح معلقة مؤقتا. وإن الحكومة الأمريكية لديها قدرة محدودة على تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين الأمريكيين في العراق».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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